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Контакт-центр Москвы получил награду премии «Лидеры искусственного интеллекта»

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Общегородской контакт-центр Москвы удостоился специального приза оргкомитета национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта» в номинации «Регионы».
Контакт-центр Москвы получил награду премии «Лидеры искусственного интеллекта»

Жюри отметило комплексный подход центра к использованию технологий искусственного интеллекта, когда поступающие звонки обрабатывает виртуальный помощник, передаёт НТВ.

«Технологии искусственного интеллекта применяются уже на 11 линиях (общегородского контакт-центра. — RT). В среднем цифровой ассистент принимает 3 млн звонков в месяц», — уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Робот-помощник работает на линиях с 2014 года и уже неоднократно становился победителем престижных конкурсов.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что число новых позиций товаров, работ и услуг в каталоге столичного Портала поставщиков увеличилось на 500 тыс. с начала года.

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