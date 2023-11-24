Контакт-центр Москвы получил награду премии «Лидеры искусственного интеллекта»
Жюри отметило комплексный подход центра к использованию технологий искусственного интеллекта, когда поступающие звонки обрабатывает виртуальный помощник, передаёт НТВ.
«Технологии искусственного интеллекта применяются уже на 11 линиях (общегородского контакт-центра. — RT). В среднем цифровой ассистент принимает 3 млн звонков в месяц», — уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Робот-помощник работает на линиях с 2014 года и уже неоднократно становился победителем престижных конкурсов.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что число новых позиций товаров, работ и услуг в каталоге столичного Портала поставщиков увеличилось на 500 тыс. с начала года.