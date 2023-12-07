В Тюмени вынесли приговор подросткам по делу об избиении инвалида

Суд Тюмени назначил реальные сроки заключения трём девочкам-подросткам, избившим инвалида.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на объединённую пресс-службу судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошёл на железнодорожном вокзале села Вагай.

Отмечается, что подростки получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 1 года 5 месяцев до 1 года 7 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии и в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в ХМАО перед судом предстанет водитель маршрутки, избивший подростка.