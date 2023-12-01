В ХМАО перед судом предстанет водитель маршрутки, избивший подростка

В Ханты-Мансийском автономном округе прокуратура Сургута направила в суд уголовное дело в отношении водителя маршрутки, который избил подростка за неоплаченный проезд.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ХМАО.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 9 сентября 2023 года. Подросток не оплатил проезд в маршрутке, из-за чего возник конфликт с водителем. В ходе ссоры 38-летний мужчина нанёс подростку травмы, которые повлекли вред здоровью средней тяжести.

Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

«Кроме того, в интересах несовершеннолетнего прокуратурой в суд направлено исковое заявление о взыскании с водителя компенсации морального вреда», — добавили в пресс-службе ведомства.

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