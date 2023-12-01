В ХМАО перед судом предстанет водитель маршрутки, избивший подростка
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ХМАО.
По имеющейся информации, инцидент произошёл 9 сентября 2023 года. Подросток не оплатил проезд в маршрутке, из-за чего возник конфликт с водителем. В ходе ссоры 38-летний мужчина нанёс подростку травмы, которые повлекли вред здоровью средней тяжести.
Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
«Кроме того, в интересах несовершеннолетнего прокуратурой в суд направлено исковое заявление о взыскании с водителя компенсации морального вреда», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в Перми вынесли приговор обвиняемой в гибели ребёнка.