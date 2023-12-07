В Удмуртии выразили соболезнования семьям погибших в гимназии Брянска

Власти Удмуртии и Ижевска выразили соболезнования семьям погибших в гимназии №5 города Брянска.

Об этом сообщает udm-info.ru.

«Сегодня произошли печальные события в одной из школ Брянска. Удмуртия искренне соболезнует родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления тем, кто пострадал», — написал глава региона Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также свои соболезнования выразил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

«Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты с родными погибших», — написал мэр в телеграмме.

Ранее сообщалось, что ученица, устроившая стрельбу в школе в Брянске, ранила из огнестрельного оружия несколько человек и покончила с собой.