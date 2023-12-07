RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии выразили соболезнования семьям погибших в гимназии Брянска

Короткая ссылка
Власти Удмуртии и Ижевска выразили соболезнования семьям погибших в гимназии №5 города Брянска.
В Удмуртии выразили соболезнования семьям погибших в гимназии Брянска
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru.

«Сегодня произошли печальные события в одной из школ Брянска. Удмуртия искренне соболезнует родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления тем, кто пострадал», — написал глава региона Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также свои соболезнования выразил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

«Мы искренне скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты с родными погибших», — написал мэр в телеграмме.

Ранее сообщалось, что ученица, устроившая стрельбу в школе в Брянске, ранила из огнестрельного оружия несколько человек и покончила с собой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить