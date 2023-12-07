Очевидцы: школьница в Брянске ранила из ружья несколько человек и покончила с собой
Ученица, устроившая стрельбу в школе в Брянске, ранила из огнестрельного оружия несколько человек и покончила с собой, рассказали в беседе с RT очевидцы.
- РИА Новости
По их словам, девочка пришла на занятия с ружьём и «подстрелила двух-трёх» человек.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб, инцидент произошёл в гимназии №5.
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