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Очевидцы: школьница в Брянске ранила из ружья несколько человек и покончила с собой

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Ученица, устроившая стрельбу в школе в Брянске, ранила из огнестрельного оружия несколько человек и покончила с собой, рассказали в беседе с RT очевидцы.
Очевидцы: школьница в Брянске ранила из ружья несколько человек и покончила с собой
  • РИА Новости

По их словам, девочка пришла на занятия с ружьём и «подстрелила двух-трёх» человек.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб, инцидент произошёл в гимназии №5

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