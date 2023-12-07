Депутат Хамзаев призвал навести порядок в сфере проверки хранения оружия дома

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя в беседе с RT стрельбу в брянской гимназии, подчеркнул, что существует несколько причин трагедии.

«Первая — это, безусловно, как оружие попало в руки ребёнка. За это ответственность несёт родитель, который это оружие дома держит. В этой части мы не просто порядок должны навести, а должны быть конкретные проверки: в каком состоянии и как оружие хранится дома. Когда выдаётся лицензия, то кто-то из сотрудников должен убедиться, что дома есть сейф, где его хранить. Делается ли эта проверка — вопрос открытый. Где-то делается, где-то, наверное, нет», — отметил депутат.

Что касается того, что ребёнок в тубусе пронёс оружие в школу, то, по словам парламентария, система безопасности в школах местами «несёт бутафорский характер».

«Бывают охранники, которых самих охранять надо. Охрана в школе — это не процесс разгадывания кроссвордов. Надо добиться, чтобы в школах была профессиональная охрана, а не по принципу — кого набрали. Что касается школьных психологов, я считают, что проблема не отличается от ситуации с охраной. Поэтому нужно внимательно подходить ко всем этим историям. Конечно, есть над чем работать», — заключил Хамзаев.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя стрельбу в брянской гимназии, заявил, что необходимо понять, почему не сработали ранее принятые меры безопасности.

Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу. В МВД заявили, что пять человек пострадали в результате ЧП, одна из раненых школьниц впоследствии скончалась.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.