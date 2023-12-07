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Песков — о ЧП в Брянске: важно понять, почему не сработали меры безопасности

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя стрельбу в брянской гимназии, заявил, что необходимо понять, почему не сработали ранее принятые меры безопасности.
Песков — о ЧП в Брянске: важно понять, почему не сработали меры безопасности
  • РИА Новости

Как отметил Песков, правоохранительные органы уже разбираются во всех деталях произошедшего.

«Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами», — сказал он.

Ранее в Минздраве сообщали, что один из раненных при стрельбе в школе Брянска находится в тяжёлом состоянии.

Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу. В МВД заявили, что пять человек пострадали в результате ЧП, одна из раненых школьниц впоследствии скончалась.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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