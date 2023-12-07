Международный форум студенческих медицинских отрядов пройдёт в Южно-Сахалинске

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук заявил, что 7—10 декабря 2023 года в регионе пройдёт Международный медицинский карьерный форум студенческих отрядов «Труд Крут».

Об этом сообщает newizv.ru.

«Целью форума является знакомство участников с системой здравоохранения Сахалинской области, развитие движения студенческих медицинских отрядов на территории Дальнего Востока, демонстрация возможности построения успешной карьеры на территории островного региона», — сказал Ющук.

Отмечается, что участниками мероприятия станут 350 школьников, студентов и молодых специалистов из 50 регионов страны и Белоруссии.

В рамках форума запланированы образовательные и дискуссионные площадки, практические тренинги, обзорные экскурсии, творческие мастерские и интерактивные зоны.

Ранее первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова рассказала о реализации программы «Земский доктор» в регионе.