Международный форум студенческих медицинских отрядов пройдёт в Южно-Сахалинске
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Об этом сообщает newizv.ru.
«Целью форума является знакомство участников с системой здравоохранения Сахалинской области, развитие движения студенческих медицинских отрядов на территории Дальнего Востока, демонстрация возможности построения успешной карьеры на территории островного региона», — сказал Ющук.
Отмечается, что участниками мероприятия станут 350 школьников, студентов и молодых специалистов из 50 регионов страны и Белоруссии.
В рамках форума запланированы образовательные и дискуссионные площадки, практические тренинги, обзорные экскурсии, творческие мастерские и интерактивные зоны.
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