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Автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Челябинской области

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В Катав-Ивановском районе Челябинской области автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде.
Автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Челябинской области
  • Gettyimages.ru

Об этом URA.RU сообщило со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

«На регулируемом железнодорожном переезде 36 км пикет 1 перегона Катав-Ивановск-Половинка Катавская ЮУЖД произошло столкновение тепловоза в составе грузового поезда с легковым автомобилем», — указали в ведомстве.

Согласно предварительной информации, причиной происшествия стал выезд водителя машины на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

Уточняется, что в результате происшествия пострадал водитель автомобиля, он был госпитализирован.

22 ноября в Ульяновской области столкнулись пассажирский поезд и маневровый тепловоз, 25 пассажиров обратились за медицинской помощью. Следственный комитет начал расследование аварии.

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