Автомобиль столкнулся с поездом на переезде в Челябинской области
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Об этом URA.RU сообщило со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.
«На регулируемом железнодорожном переезде 36 км пикет 1 перегона Катав-Ивановск-Половинка Катавская ЮУЖД произошло столкновение тепловоза в составе грузового поезда с легковым автомобилем», — указали в ведомстве.
Согласно предварительной информации, причиной происшествия стал выезд водителя машины на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
Уточняется, что в результате происшествия пострадал водитель автомобиля, он был госпитализирован.
22 ноября в Ульяновской области столкнулись пассажирский поезд и маневровый тепловоз, 25 пассажиров обратились за медицинской помощью. Следственный комитет начал расследование аварии.