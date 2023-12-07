Врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев рассказал, что симптом чрезмерной сонливости может свидетельствовать о наличии различных заболеваний, среди них депрессия и нарушения в работе щитовидной железы.

Также чрезмерная сонливость может быть следствием апноэ, синдрома хроничесĸой усталости, анемии и других причин, поделился врач в разговоре с «Вечерней Москвой».

Он посоветовал посетить специалиста и пройти обследование, чтобы установить причину сонливости. Если же причину установить не удалось, следует пройти сĸрининг тревоги и депрессии у терапевта, невролога или психиатра, отметил терапевт.

Наряду с этим, Лаврищев посоветовал наладить режим сна, засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Ранее психолог, директор Центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановский в беседе с НСН заявил, что человек может испытывать депрессию из-за стресса на фоне одиночества.