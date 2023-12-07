HR-эксперт Чурусова: ошибки поведения на корпоративе могут отразиться на карьере

HR-эксперт, директор по стратегическому управлению персоналом Светлана Чурусова напомнила о правилах поведения на корпоративе. По её словам, чем выше позиция сотрудника, тем больше рамок и ограничений это накладывает на его поведение.

В интервью Радио Sputnik эксперт посоветовала прежде всего следить за количеством выпитого алкоголя, чтобы избежать опрометчивых поступков, которые могут отразиться на карьере.

«При опьянении человек может раскрыть конфиденциальную информацию, едко шутить на тему коллег или начальства, делиться личным, сокровенным о себе. Это тоже влияет на имидж, в результате чего теряется профессиональная репутация», — сказала Чурусова.

По её словам, последствием такого поведения может стать отсутствие роста в карьере или понижение в должности, а также штраф или дисциплинарное взыскание.

Ранее сообщалось, что в России новогодний корпоратив пройдёт в 80% компаний.