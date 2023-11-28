В России новогодний корпоратив пройдёт в 80% компаний

Согласно новому исследованию, 80% российских компаний планируют проведение новогодних корпоративов.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Так, 34% работодателей проведут корпоративы в ресторанах, 19% подготовят праздник для сотрудников в офисе. Две из 100 компаний организуют выезд за город.

Проведут корпоративное мероприятие онлайн или с использованием иного формата по 2% компаний соответственно.

При этом каждая пятая компания (20%) не планирует проводить новогодний корпоратив в этом году.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные опроса Русской школы управления сообщала, что каждый пятый сотрудник в этом году планирует пропустить корпоратив.