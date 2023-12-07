Министр экономического развития Максим Решетников заявил о непроизводительной занятости бухгалтеров и охранников.

Соответствующее заявление он сделал во время форума «День производительности труда и наставничества».

По его мнению, в настоящий момент есть в отдельных отраслях и сферах излишние требования, в частности по вопросу безопасности.

«Когда у нас требуется присутствие человека на конкретном месте, хотя можно давно всё заменить камерами, вывести всё в один центр наблюдений и через это контролировать», — цитирует его РБК.

Также он отметил, что схожая ситуация есть и в сфере бухгалтерского учёта.

«Излишне частая — посягну на святое — смена положений по бухгалтерскому учёту требует постоянной перенастройки системы, которая трудоустраивает тысячи бухгалтеров по стране — насколько это производительно? И излишние другие требования», — добавил он.

По словам Решетникова, кабмин в настоящее время пересматривает устаревшие предписания, но, как он подчеркнул, особый фокус надо делать именно на производительности труда.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о сложной ситуации с кадрами в российской экономике.