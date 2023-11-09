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Набиуллина заявила о сложной ситуации с кадрами в российской экономике

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о сложной ситуации с кадрами в российской экономике.
Набиуллина заявила о сложной ситуации с кадрами в российской экономике
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше», — отметила она в ходе выступления в Госдуме.

Набиуллина подчеркнула, что это означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук.

«Ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые перешагнули докризисный уровень — машиностроение, химическая промышленность... Для дальнейшего роста экономики РФ нужно повышение производительности труда», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России устойчиво низкая, около 3%.

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