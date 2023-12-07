Митрополит Тихон: России нужна победа не над народом Украины, а над нацизмом в этой стране
- РИА Новости
Митрополит в ходе презентации своей книги «Гибель империи. Российский урок» в Симферополе обратился с напутствием к бойцам в зоне спецоперации.
«Нам победа над украинским народом не нужна. Нам нужна победа над тем нацизмом, фашизмом, над тем человеконенавистническим устройством, которое создано из части нынешней Украины», — заявил митрополит.
Также он заявил, что Украина нужна Западу в первую очередь как прокси-армия против России, а Россия — как прокси-армия против Китая.
Кроме того, митрополит на презентации книги рассказал, что накануне 1917 года Российская империя была процветающей без всякого преувеличения страной.