Митрополит Тихон: России нужна победа не над народом Украины, а над нацизмом в этой стране

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил, что России нужна победа не над народом Украины, а над нацизмом, фашизмом и тем человеконенавистническим устройством, которое создано из части соседней страны.

Митрополит в ходе презентации своей книги «Гибель империи. Российский урок» в Симферополе обратился с напутствием к бойцам в зоне спецоперации.

«Нам победа над украинским народом не нужна. Нам нужна победа над тем нацизмом, фашизмом, над тем человеконенавистническим устройством, которое создано из части нынешней Украины», — заявил митрополит.

Также он заявил, что Украина нужна Западу в первую очередь как прокси-армия против России, а Россия — как прокси-армия против Китая.

Кроме того, митрополит на презентации книги рассказал, что накануне 1917 года Российская империя была процветающей без всякого преувеличения страной.