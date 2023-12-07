Аэропорт Пулково обслужил более 50 тысяч маломобильных туристов с начала года

В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково с начала 2023 года обслужил более 50 тыс. туристов с ограниченными возможностями.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Пулково.

Отмечается, что в аэропорту для маломобильных пассажиров используются 50 стандартных кресел-колясок, а также 12 узких кресел, предназначенных для использования в самолёте.

Кроме того, в общей зоне терминала для людей с ограниченными возможностями оборудована комната формата open-space с отдельным выходом на посадку и пятью амбулифтами.

Чтобы воспользоваться услугами, необходимо обратиться к агенту аэровокзала.

Ранее сообщалось, что в Архангельске после капитального ремонта возобновил работу международный аэропорт Талаги.