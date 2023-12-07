Аэропорт Пулково обслужил более 50 тысяч маломобильных туристов с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Пулково.
Отмечается, что в аэропорту для маломобильных пассажиров используются 50 стандартных кресел-колясок, а также 12 узких кресел, предназначенных для использования в самолёте.
Кроме того, в общей зоне терминала для людей с ограниченными возможностями оборудована комната формата open-space с отдельным выходом на посадку и пятью амбулифтами.
Чтобы воспользоваться услугами, необходимо обратиться к агенту аэровокзала.
Ранее сообщалось, что в Архангельске после капитального ремонта возобновил работу международный аэропорт Талаги.