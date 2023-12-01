В Архангельске возобновил работу аэропорт после реконструкции

В Архангельске после капитального ремонта возобновил работу международный аэропорт Талаги.

Об этом сообщает ОТР.

Отмечается, что реконструкция продолжалась семь месяцев и была завершена раньше срока. Сейчас в аэропорту широкая взлётно-посадочная полоса и современное световое сигнальное оборудование, что позволит принимать самолёты любых типов.

До конца 2023 года самолёты будут летать в Москву, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Калининград, Сочи и Мурманск. В 2024 году появятся прямые рейсы из Архангельска в Минск.

Ранее сообщалось, что кировский аэропорт Победилово обслужил 400 тыс. пассажиров с начала 2023 года.