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Аэропорт Кирова обслужил 400 тысяч пассажиров с начала года

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Кировский аэропорт Победилово обслужил 400 тыс. пассажиров с начала 2023 года.
Аэропорт Кирова обслужил 400 тысяч пассажиров с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минтранс.

Юбилейным пассажиром стала Олеся Беркович, которая прилетела из Москвы. Ей вручили памятные подарки.

«Аэропорт Победилово принимает своего 400-тысячного пассажира за год. Такое событие у нас впервые за 30 лет. Кировский аэропорт увеличил пассажиропоток, количество людей, которые пользуются аэропортом, растёт. Аэропорт развивается», — заявил замминистра транспорта региона Артём Драчков.

По его словам, с 2024 года откроются новые направления, также идёт расширение терминала.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в калининградском аэропорту Храброво встретили пассажира, который стал четырёхмиллионным в 2023 году.

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