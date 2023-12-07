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Богомаз: семьям погибшей и раненых при стрельбе в школе в Брянске окажут помощь

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей и раненых в результате стрельбы в гимназии в Брянске окажут всю необходимую помощь.
Богомаз: семьям погибшей и раненых при стрельбе в школе в Брянске окажут помощь
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь», — написал губернатор.

Богомаз также выразил соболезнования родителям погибшей от рук стрелявшей девочки.

Ранее очевидцы сообщили RT, что ученица, устроившая стрельбу в школе в Брянске, ранила из огнестрельного оружия несколько человек.

Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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