Богомаз: семьям погибшей и раненых при стрельбе в школе в Брянске окажут помощь
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь», — написал губернатор.
Богомаз также выразил соболезнования родителям погибшей от рук стрелявшей девочки.
Ранее очевидцы сообщили RT, что ученица, устроившая стрельбу в школе в Брянске, ранила из огнестрельного оружия несколько человек.
Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.