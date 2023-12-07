Сингапур стал популярной страной среди россиян для изучения иностранного языка
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В целом азиатские страны продолжают быть местом притяжения российских студентов, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование EF Education First. Так, в Сингапуре проходят обучение около 1,4 тыс. студентов EF.
Кроме того, по-прежнему сохраняется спрос на традиционные англоязычные направления, такие как Великобритания (около 1,2 тыс. студентов) и Мальта (около 600).
Также у студентов, желающих изучать иностранный язык, пользуются популярностью Австралия и ЮАР, куда, по данным EF, направились более 800 россиян.
При этом существенно сократилось количество студентов, обучающихся в США, отметили эксперты.
Ранее ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий рассказал об образовательном проекте, который вуз развивает в сотрудничестве с Китаем.