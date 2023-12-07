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Сингапур стал популярной страной среди россиян для изучения иностранного языка

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Специалисты провели исследование, чтобы выяснить, какое зарубежное образование пользуется спросом среди россиян. Оно показало, что в текущем году рейтинг иностранных государств, популярных для изучения языка и получения образования, возглавил Сингапур.
Сингапур стал популярной страной среди россиян для изучения иностранного языка
  • Gettyimages.ru

В целом азиатские страны продолжают быть местом притяжения российских студентов, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование EF Education First. Так, в Сингапуре проходят обучение около 1,4 тыс. студентов EF.

Кроме того, по-прежнему сохраняется спрос на традиционные англоязычные направления, такие как Великобритания (около 1,2 тыс. студентов) и Мальта (около 600).

Также у студентов, желающих изучать иностранный язык, пользуются популярностью Австралия и ЮАР, куда, по данным EF, направились более 800 россиян.

При этом существенно сократилось количество студентов, обучающихся в США, отметили эксперты.

Ранее ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий рассказал об образовательном проекте, который вуз развивает в сотрудничестве с Китаем.

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