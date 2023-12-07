МВД: трое пострадали при стрельбе в школе в Брянске, нападавшая покончила с собой

Три человека пострадали в результате стрельбы в брянской гимназии, нападавшая совершила самоубийство, заявили в управлении МВД по региону.

Согласно предварительным данным ведомства, одна из учениц принесла в здание гимназии №5 огнестрельное оружие, ранила троих человек и покончила с собой.

Мотивы нападения устанавливаются.

Выясняются причины произошедшего.

Ранее ТАСС со ссылкой на администрацию города заявил, что двое человек погибли и четверо пострадали.

При этом очевидцы сообщили RT, что ученица, устроившая стрельбу в школе в Брянске, ранила из огнестрельного оружия несколько человек и покончила с собой.