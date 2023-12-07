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МВД: трое пострадали при стрельбе в школе в Брянске, нападавшая покончила с собой

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Три человека пострадали в результате стрельбы в брянской гимназии, нападавшая совершила самоубийство, заявили в управлении МВД по региону.
МВД: трое пострадали при стрельбе в школе в Брянске, нападавшая покончила с собой
  • РИА Новости

Согласно предварительным данным ведомства, одна из учениц принесла в здание гимназии №5 огнестрельное оружие, ранила троих человек и покончила с собой.

Мотивы нападения устанавливаются.

Выясняются причины произошедшего.

Ранее ТАСС со ссылкой на администрацию города заявил, что двое человек погибли и четверо пострадали.

При этом очевидцы сообщили RT, что ученица, устроившая стрельбу в школе в Брянске, ранила из огнестрельного оружия несколько человек и покончила с собой.

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