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Власти: два человека погибли и четыре пострадали при стрельбе в гимназии Брянска

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Два человека погибли и четыре пострадали в результате стрельбы в гимназии Брянска.
Власти: два человека погибли и четыре пострадали при стрельбе в гимназии Брянска
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Отмечается, что среди погибших, предположительно, сама стрелявшая. 

Всех школьников эвакуировали после стрельбы, здание оцепила полиция.

Позже ТАСС сообщил, что администрация Брянска удалила сообщение с данными о числе погибших и пострадавших в гимназии. По предварительной информации регионального УМВД, три человека пострадали, стрелявшая покончила с собой.  

Ранее очевидцы сообщили RT, что ученица, устроившая стрельбу в школе в Брянске, ранила из огнестрельного оружия несколько человек и покончила с собой.

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