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В Татарстане напомнили, когда в школах отменяются занятия из-за холодов

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В пресс-службе Минобрнауки Татарстана заявили, что в школах региона могут быть отменены занятия, если температура воздуха на улице опустится до -23 °С и ниже.
В Татарстане напомнили, когда в школах отменяются занятия из-за холодов
  • РИА Новости

«Уроки могут быть отменены в начальных классах сельских школ при температуре -23 °С, в начальных классах городских школ и 5—9 классах сельских школ — при -25 °С», — цитирует ГТРК «Татарстан» пресс-секретаря республиканского ведомства Алсу Мухаметова.

Также в 5—9 классах городских школ занятия отменяются при -27 °С, в 10—11 классах сельских школ — при -30 °С, в 10—11 классах городских школ — при -32 °С.

Ранее заведующая отделением неотложной помощи Городской поликлиники №17 Тюмени Кристина Кравцова рассказала, что в мороз важно надеть на ребёнка несколько слоёв одежды, чтобы он не получил переохлаждение, а также не проводить много времени на улице.

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