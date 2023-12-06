Спрос на специалистов по ИИ вырос в Петербурге с начала года

В Санкт-Петербурге с начала 2023 года спрос на специалистов по нейросетям вырос почти в три раза.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы hh.ru.

Отмечается, что за январь — ноябрь 2023 года работодатели выставили больше 12 тыс. вакансий в этой сфере деятельности.

Наиболее востребованными оказались тренеры для нейросетей.

Эта работа предусматривает удалённый формат и неполную занятость, но в то же время требует навыков обработки большого объёма информации и связана с высокой долей рутинных операций.

Ранее сообщалось, что школьники Сахалина изучают снежного барса при помощи нейросети.