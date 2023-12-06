Спрос на специалистов по ИИ вырос в Петербурге с начала года
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу сервиса по поиску работы hh.ru.
Отмечается, что за январь — ноябрь 2023 года работодатели выставили больше 12 тыс. вакансий в этой сфере деятельности.
Наиболее востребованными оказались тренеры для нейросетей.
Эта работа предусматривает удалённый формат и неполную занятость, но в то же время требует навыков обработки большого объёма информации и связана с высокой долей рутинных операций.
Ранее сообщалось, что школьники Сахалина изучают снежного барса при помощи нейросети.