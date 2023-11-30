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Школьники Сахалина изучают снежного барса при помощи нейросети

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В Южно-Сахалинске школьники изучают дикую природу с помощью передовых технологий.
Школьники Сахалина изучают снежного барса при помощи нейросети
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует newizv.ru.

В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» для школьников Сахалина организовали занятия по теме «Облачные технологии: в поисках снежного барса». Программа разработана для детей в возрасте от шести лет и старше на основе реального проекта для Сайлюгемского национального парка.

Детей учат использовать облачные сервисы и нейросети для распознавания животных на снимках, которые получены с помощью фотоловушек на территории нацпарка.

Также в рамках занятий учащиеся узнают основы работы алгоритмов компьютерного зрения, посредством которых ИИ идентифицирует животных.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко дала ряд поручений, направленных на защиту популяции снежного барса.

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