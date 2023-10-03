Абрамченко рассказала о мерах по защите популяции снежного барса

Вице-премьер России Виктория Абрамченко дала ряд поручений, направленных на защиту популяции снежного барса.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Популяция снежного барса находится на грани исчезновения, поэтому необходимо предпринять самые серьёзные меры по защите животного. Предлагаем взять под охрану территорию обитания ирбиса, в том числе, хребет Чихачёва. Также необходимо запретить на этой территории возведение объектов капитального строительства», — заявила Абрамченко на совещании в ходе рабочей поездки в Республику Алтай.

В настоящее время численность снежного барса в мире составляет 2 тыс. особей, в России это около 70—90 особей, из них 50% приходится на Алтай.

На совещании были высказаны предложения по дополнительной защите природы Алтая. Одна из инициатив — расширение границ нацпарка «Сайлюгемский» и создание новой особо охраняемой природной территории федерального значения.

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