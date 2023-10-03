Абрамченко рассказала о мерах по защите популяции снежного барса
- AFP
Об этом сообщает телеканал «360».
«Популяция снежного барса находится на грани исчезновения, поэтому необходимо предпринять самые серьёзные меры по защите животного. Предлагаем взять под охрану территорию обитания ирбиса, в том числе, хребет Чихачёва. Также необходимо запретить на этой территории возведение объектов капитального строительства», — заявила Абрамченко на совещании в ходе рабочей поездки в Республику Алтай.
В настоящее время численность снежного барса в мире составляет 2 тыс. особей, в России это около 70—90 особей, из них 50% приходится на Алтай.
На совещании были высказаны предложения по дополнительной защите природы Алтая. Одна из инициатив — расширение границ нацпарка «Сайлюгемский» и создание новой особо охраняемой природной территории федерального значения.
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