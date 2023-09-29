В Приморье рассказали о работе Центра реабилитации редких животных

Председатель правления Межрегиональной общественной организации «Центр реабилитации тигров и других редких животных» в посёлке Алексеевка (Приморский край) Виктор Кузьменко рассказал о принципах работы с дикими животными.

По словам специалиста, в центре применяют особые методики реабилитации редких животных — краснокнижных тигров, леопардов, медведей, копытных, хищных и редких птиц. Сюда попадают животные, нуждающиеся в помощи, им помогают и вновь выпускают в дикую среду после процесса реабилитации.

В настоящее время в центре находится тигр с травмированной лапой и пять медвежат, которые на днях будут выпущены на волю, рассказал Кузьменко в беседе с ИА PrimaMedia.

Он отметил, что число конфликтных ситуаций с тигром растёт в Приморье, в частности, на фоне увеличения численности хищника: по результатам учёта в регионе насчитывается 750 особей.

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