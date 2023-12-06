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Рогов заявил о ранении депутата ЛНР Попова при подрыве автомобиля в Луганске

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В результате подрыва автомобиля в Луганске пострадал депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Олег Попов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, взрыв произошёл возле стадиона в центре города.

«По предварительным данным, вследствие взрыва ранен депутат Народного совета ЛНР Олег Попов», — написал Рогов в Telegram.

По данным источника РИА Новости, Попов погиб в результате ЧП.

8 ноября утром в Луганске погиб бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. По информации источника RT, взрыв его автомобиля произошёл возле дома, где он жил.

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