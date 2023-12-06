Рогов заявил о ранении депутата ЛНР Попова при подрыве автомобиля в Луганске
По его словам, взрыв произошёл возле стадиона в центре города.
«По предварительным данным, вследствие взрыва ранен депутат Народного совета ЛНР Олег Попов», — написал Рогов в Telegram.
По данным источника РИА Новости, Попов погиб в результате ЧП.
8 ноября утром в Луганске погиб бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. По информации источника RT, взрыв его автомобиля произошёл возле дома, где он жил.