Рогов заявил о ранении депутата ЛНР Попова при подрыве автомобиля в Луганске

В результате подрыва автомобиля в Луганске пострадал депутат Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) Олег Попов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, взрыв произошёл возле стадиона в центре города. «По предварительным данным, вследствие взрыва ранен депутат Народного совета ЛНР Олег Попов», — написал Рогов в Telegram. По данным источника РИА Новости, Попов погиб в результате ЧП. 8 ноября утром в Луганске погиб бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. По информации источника RT, взрыв его автомобиля произошёл возле дома, где он жил.