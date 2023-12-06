RT в Telegram
Подпишись

Врач Умнов предостерёг сердечников от физнагрузки зимой

Короткая ссылка
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рекомендовал исключить зимой излишнюю физическую активность людям, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Врач Умнов предостерёг сердечников от физнагрузки зимой
  • Gettyimages.ru

Простая уборка автомобиля от снега, может повысить артериальное давление, что приведёт к временным сужением просвета сосудов, сказал эксперт в беседе с Life.ru.

«А если у человека есть ещё и факторы риска вроде ожирения и курения, то опасность неблагоприятного исхода повышается в разы», — сказал Умнов.

Кроме того, как отметил специалист, при возрастании частоты сердечных сокращений, возникает риск отрыва тромбоэмболов или развития опасных нарушений сердечного ритма.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников рекомендовал не увлекаться народными средствами при лечении горла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить