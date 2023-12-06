Врач Умнов предостерёг сердечников от физнагрузки зимой
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Простая уборка автомобиля от снега, может повысить артериальное давление, что приведёт к временным сужением просвета сосудов, сказал эксперт в беседе с Life.ru.
«А если у человека есть ещё и факторы риска вроде ожирения и курения, то опасность неблагоприятного исхода повышается в разы», — сказал Умнов.
Кроме того, как отметил специалист, при возрастании частоты сердечных сокращений, возникает риск отрыва тромбоэмболов или развития опасных нарушений сердечного ритма.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников рекомендовал не увлекаться народными средствами при лечении горла.