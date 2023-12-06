Врач Умнов предостерёг сердечников от физнагрузки зимой

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рекомендовал исключить зимой излишнюю физическую активность людям, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Простая уборка автомобиля от снега, может повысить артериальное давление, что приведёт к временным сужением просвета сосудов, сказал эксперт в беседе с Life.ru.

«А если у человека есть ещё и факторы риска вроде ожирения и курения, то опасность неблагоприятного исхода повышается в разы», — сказал Умнов.

Кроме того, как отметил специалист, при возрастании частоты сердечных сокращений, возникает риск отрыва тромбоэмболов или развития опасных нарушений сердечного ритма.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников рекомендовал не увлекаться народными средствами при лечении горла.