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В Омской области возбудили дело по факту высадки девочки из маршрутки

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в Омской области, когда водитель маршрутки отказался везти ребёнка из-за проблем с оплатой. Информация о случае появилась в местных СМИ.
В Омской области возбудили дело по факту высадки девочки из маршрутки
  • РИА Новости

Об этом пишет Gorod55.ru.

Очевидцы инцидента рассказали, что водитель маршрутки № 344 («Посёлок Магистральный» — «ТЦ Лента») 4 декабря высадил десятилетнюю девочку на мороз из-за того, что у неё не пробивалась банковская карта. Девочка предложила перевести деньги, однако водитель отказался и потребовал покинуть салон.

В СУ СК России по Омской области началась проверка по данному факту. Также руководитель регионального СК Олег Винников представит главе СК России доклад о результатах расследования.

Ранее сообщалось, что в Саратове уволили водителя маршрутки, высадившего 11-летнюю девочку в метель из-за проблем с оплатой банковской картой.

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