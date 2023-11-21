В Саратове уволили высадившего школьницу из маршрутки в метель водителя

Заместитель главы администрации города Максим Сиденко заявил, что компания-перевозчик в Саратове уволила водителя маршрутки, высадившего 11-летнюю девочку в метель из-за проблем с оплатой банковской картой.

Об этом говорится в Telegram-канале мэрии.

«Транспортным управлением вместе с организацией-перевозчиком проведена проверка по ситуации... Факт подтвердился... Перевозчик данного маршрута принял решение расторгнуть трудовой договор с водителем», — отмечается в заявлении.

Сиденко также вновь подчеркнул, что высаживать несовершеннолетних из автобусов запрещено законом и призвал неравнодушных граждан сообщать о подобных эпизодах в соответствующие ведомства.

Ранее Свердловский суд оштрафовал перевозчиков из Каменска-Уральского за то, что кондуктор автобуса высадила двух детей в сильный мороз.