Свердловский суд оштрафовал перевозчиков из-за высадки детей из автобуса в мороз

Свердловский суд оштрафовал перевозчиков из Каменска-Уральского за то, что кондуктор автобуса высадила двух детей в сильный мороз.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошёл в январе 2023 года.

«Кондуктор уведомила школьников, что проездные, которые им выдали в школе, недействительны. В ожидании другого автобуса ребята провели более получаса на улице при температуре -17 °С», — рассказали в пресс-службе.

Мать школьников подала на перевозчиков «Экспресс Сити» и ООО «ПАП-1» в суд. Синарский районный суд Каменска-Уральского иск удовлетворил частично. Перевозчики, в свою очередь, обжаловали решение в апелляционной инстанции.

Ранее сообщалось, что прокуратура Волгоградской области начала проверку из-за инцидента с 13-летним школьником, которого оставили на трассе.