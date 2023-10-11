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Свердловский суд оштрафовал перевозчиков из-за высадки детей из автобуса в мороз

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Свердловский суд оштрафовал перевозчиков из Каменска-Уральского за то, что кондуктор автобуса высадила двух детей в сильный мороз.
Свердловский суд оштрафовал перевозчиков из-за высадки детей из автобуса в мороз
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошёл в январе 2023 года.

«Кондуктор уведомила школьников, что проездные, которые им выдали в школе, недействительны. В ожидании другого автобуса ребята провели более получаса на улице при температуре -17 °С», — рассказали в пресс-службе.

Мать школьников подала на перевозчиков  «Экспресс Сити» и ООО «ПАП-1» в суд. Синарский районный суд Каменска-Уральского иск удовлетворил частично. Перевозчики, в свою очередь, обжаловали решение в апелляционной инстанции.

Ранее сообщалось, что прокуратура Волгоградской области начала проверку из-за инцидента с 13-летним школьником, которого оставили на трассе.

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