В Волгоградской области начали проверку из-за забытого на остановке школьника
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Уточняется, что вечером 10 сентября мальчик ехал на автобусе Волгоград — Котово. Во время остановки он вышел из автобуса.
«Водитель автобуса продолжил движение, не дождавшись несовершеннолетнего пассажира», — говорится в сообщении.
Позднее прохожие передали подростка сотрудникам полиции.
«По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточняют в прокуратуре.
В июне губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что водитель автобуса, который перевозил группу детей с сопровождающими с базы отдыха, высадил пассажиров на трассе из-за конфликта.