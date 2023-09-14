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В Волгоградской области начали проверку из-за забытого на остановке школьника

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Прокуратура Волгоградской области начала проверку из-за инцидента с 13-летним школьником, которого оставили на трассе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Уточняется, что вечером 10 сентября мальчик ехал на автобусе Волгоград — Котово. Во время остановки он вышел из автобуса. 

«Водитель автобуса продолжил движение, не дождавшись несовершеннолетнего пассажира», — говорится в сообщении.

Позднее прохожие передали подростка сотрудникам полиции.

«По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточняют в прокуратуре.

В июне губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что водитель автобуса, который перевозил группу детей с сопровождающими с базы отдыха, высадил пассажиров на трассе из-за конфликта.

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