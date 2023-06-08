Водитель автобуса высадил группу детей на трассе в Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что водитель автобуса, который перевозил группу детей с сопровождающими с базы отдыха, высадил пассажиров на трассе из-за конфликта.

Об этом он написал в Telegram.

«Доложил, что калужский экипаж Госавтоинспекции при патрулировании на трассе Калуга — Тула в районе Дугны увидел на обочине большую группу детей», — говорится в сообщении.

Как рассказал Шапша, водитель перевозил школьников из Москвы с базы отдыха в Калужской области.

В дороге между пассажирами и водителем произошёл конфликт, после чего мужчина высадил детей и их сопровождающих на дороге и уехал.

Отмечается, что ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ирина Агеева.

Никто из детей не пострадал, за ними приехал другой автобус.