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Экс-гендиректор издания Sports.ru стал учредителем зарубежного юрлица «Дождя»

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RT
Как выяснил RT, бывший генеральный директор Sports.ru Марк Тен вошёл в число учредителей голландского юрлица телеканала «Дождь»*. Об этом стало известно из анализа данных торгового реестра Нидерландов, в котором указывается информация о зарегистрированных в стране компаниях.
Экс-гендиректор издания Sports.ru стал учредителем зарубежного юрлица «Дождя»
  • РИА Новости

Согласно сведениям из реестра, нидерландское общество с ограниченной ответственностью TVR Studios B.V. было зарегистрировано ещё в декабре 2022 года, однако имя Марка Тена появилось в базе только 26 июня 2023-го, то есть более полугода спустя. Директор TVR Studios B.V. — известный нидерландский медиаменеджер Дерк Сауер. Основатель российского медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева** указана в числе «доверенных агентов» компании. О совместной работе Сауэра и Синдеевой RT сообщал ранее. Об участии Марка Тена в проекте известно не было. 

В России Тен жил в Москве, где окончил социологический факультет МГИМО. Занимался спортивными медиапроектами, возглавлял портал Sports.ru, но в конце 2022 года ушёл со своего поста, публично заявив о «невозможности быть удалённым CEO».

По данным «СПАРК-Интерфакс», контракт Тена со Sports.ru был аннулирован 8 декабря 2022 года. 

Несмотря на отъезд из России, он продолжает сохранять небольшую долю (0,87%) в капитале образовательной платформы «Синхронизация».

По данным выписки из нидерландского торгового реестра, единственным акционером TVR Studios B.V. остаётся Наталья Синдеева.

Собственный капитал компании заявлен в размере €1 тыс., а в качестве сферы деятельности указано, в частности, «независимое и объективное освещение всех основных событий в России».

Как ранее сообщал RT, Дерк Сауер обеспечил «Дождю» получение лицензии на вещание в Нидерландах после того, как телеканал был вынужден со скандалом уйти из Прибалтики.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 28.10.2022.

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