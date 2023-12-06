Треть жителей Москвы планируют заняться образованием в 2024 году
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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.
Также выяснилось, что 29% респондентов планируют уделять достаточно времени близким, а 28% мечтают отдаться своим увлечениям.
Кроме того, выяснилось, что 26% опрошенных хотят заняться спортом, 23% хотят отдыхать, 17% пересмотрят отношение к жизни и окружающим, 16% планируют поменять место жительства.
Ранее сообщалось, что россияне назвали уборку и мытьё посуды самыми нелюбимыми домашними делами.