Треть жителей Москвы планируют заняться образованием в 2024 году

Новое исследование показало, что треть жителей Москвы (33%) намерены в 2023 году заняться своим образованием и больше читать.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Также выяснилось, что 29% респондентов планируют уделять достаточно времени близким, а 28% мечтают отдаться своим увлечениям.

Кроме того, выяснилось, что 26% опрошенных хотят заняться спортом, 23% хотят отдыхать, 17% пересмотрят отношение к жизни и окружающим, 16% планируют поменять место жительства.

Ранее сообщалось, что россияне назвали уборку и мытьё посуды самыми нелюбимыми домашними делами.