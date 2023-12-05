Россияне назвали уборку и мытьё посуды самыми нелюбимыми домашними делами
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Услуги».
Больше всего мечтают отказаться от уборки в Нижнем Новгороде (57%), Екатеринбурге (53%) и Омске (53%). Причём 66% респондентов готовы отдавать за уборку в квартире до 5 тыс. рублей в месяц, а каждый пятый (22%) — до 15 тыс. рублей.
Что касается готовки, то её больше всего не любят жители Красноярска (36%), Ростова-на-Дону (31%) и Уфы (30%).
За отказ от готовки некоторые респонденты готовы платить 5—15 тыс. рублей ежемесячно, а за мытьё посуды — 1—3 тыс. рублей.
Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому 37% россиян украшают дом за две недели до Нового года.