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Россияне назвали уборку и мытьё посуды самыми нелюбимыми домашними делами

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Россияне, принявшие участие в новом исследовании, признались, что хотели бы отказаться от некоторых домашних обязанностей. Так, 47% не желают делать домашнюю уборку, 31% — мыть посуду, 29% — производить мелкий бытовой ремонт, 25% — готовить еду.
Россияне назвали уборку и мытьё посуды самыми нелюбимыми домашними делами
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Knowles

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Услуги».

Больше всего мечтают отказаться от уборки в Нижнем Новгороде (57%), Екатеринбурге (53%) и Омске (53%). Причём 66% респондентов готовы отдавать за уборку в квартире до 5 тыс. рублей в месяц, а каждый пятый (22%) — до 15 тыс. рублей.

Что касается готовки, то её больше всего не любят жители Красноярска (36%), Ростова-на-Дону (31%) и Уфы (30%).

За отказ от готовки некоторые респонденты готовы платить 5—15 тыс. рублей ежемесячно, а за мытьё посуды — 1—3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому 37% россиян украшают дом за две недели до Нового года.

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