Челябинская область расширит торговые связи с Чечнёй
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития области.
Стороны провели переговоры и посетили ведущие предприятия Чечни.
«Достигнуты предварительные договорённости о сотрудничестве в разных сферах», — сказали в ведомстве.
Так, предприятия области обсуждают возможность поставок в республику полимерных труб, нефтепромыслового и нефтегазового оборудования, органических удобрений и сельхозтехники.
Ранее замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков заявил, что регион заключил соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в области VR-разработок.