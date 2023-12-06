Челябинская область расширит торговые связи с Чечнёй

Делегация Челябинской области во главе с заместителем губернатора Иваном Куцевляком в ходе официального визита в Чеченскую Республику обсудила возможность сотрудничества, в том числе в сфере производства и туризма.

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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития области. Стороны провели переговоры и посетили ведущие предприятия Чечни. «Достигнуты предварительные договорённости о сотрудничестве в разных сферах», — сказали в ведомстве. Так, предприятия области обсуждают возможность поставок в республику полимерных труб, нефтепромыслового и нефтегазового оборудования, органических удобрений и сельхозтехники. Ранее замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков заявил, что регион заключил соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в области VR-разработок.