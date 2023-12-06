Архив «Вечерней Москвы» в честь 100-летия газеты добавили в сервис «Яндекса»
Также в архиве «Вечерней Москвы» будет проще находить информацию — это можно сделать посредством текстовых запросов. Для этого была использована технология распознавания текста «Яндекса». Отмечается, что нейросеть специально адаптировали для работы с вёрсткой газетных страниц.
Проект реализован в рамках партнёрства «Яндекса» с «Вечерней Москвой» и Национальной электронной библиотекой (НЭБ), которая агрегирует и предоставляет пользователям в цифровом формате документы из фондов российских библиотек. В частности, архив газеты поступил в НЭБ из фондов Российской государственной библиотеки.
В ноябре в Музее Победы прошла церемония открытия выставки «Вечерняя Москва. 100 лет на передовой».