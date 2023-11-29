В Музее Победы начала работу выставка «Вечерняя Москва. 100 лет на передовой»
- РИА Новости
«Первый номер старейшего столичного издания увидел свет 6 декабря 1923 года, с тех пор газета ни разу не приостановила свой выпуск, даже в годы Великой Отечественной войны», — заявил заместитель гендиректора «Вечерней Москвы» Владимир Манжула.
По его словам, сегодня это современный медиахолдинг, который идёт в ногу со временем и ценит свою историю.
Выставка рассказывает о военных корреспондентах и сотрудниках-фронтовиках.
Среди экспонатов: фронтовые дневники и записные книжки военкоров, фотоаппараты 1930—1940 годов, фотоплёнки, светофильтры, документы, военная форма, а также первые полосы «Вечерней Москвы» времён Великой Отечественной войны.