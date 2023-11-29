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В Музее Победы начала работу выставка «Вечерняя Москва. 100 лет на передовой»

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В Музее Победы прошла церемония открытия выставки «Вечерняя Москва. 100 лет на передовой».
В Музее Победы начала работу выставка «Вечерняя Москва. 100 лет на передовой»
  • РИА Новости

«Первый номер старейшего столичного издания увидел свет 6 декабря 1923 года, с тех пор газета ни разу не приостановила свой выпуск, даже в годы Великой Отечественной войны», — заявил заместитель гендиректора «Вечерней Москвы» Владимир Манжула.

По его словам, сегодня это современный медиахолдинг, который идёт в ногу со временем и ценит свою историю.

Выставка рассказывает о военных корреспондентах и сотрудниках-фронтовиках.

Среди экспонатов: фронтовые дневники и записные книжки военкоров, фотоаппараты 1930—1940 годов, фотоплёнки, светофильтры, документы, военная форма, а также первые полосы «Вечерней Москвы» времён Великой Отечественной войны.

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