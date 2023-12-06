В Госдуму внесут законопроекты о запрете треш-контента в сети

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал, что на рассмотрение в Госдуму будет внесён пакет законопроектов, расширяющий правоприменительную практику в отношении треш-стримеров — авторов жестокого фото- и видеоконтента в интернете.

«Те преступления, которые совершаются публично, с демонстрацией через интернет хулиганства, садизма, издевательств над людьми и животными, вплоть до их убийства, теперь оговорены 11 поправками в Уголовный кодекс России», — сообщил инициатор и соавтор законопроекта в интервью «Парламентской газете».

По его словам, теперь треш-стримы будут квалифицироваться как отягчающее обстоятельство, ужесточающее ответственность за совершённые во время таких трансляций преступления.

С новыми поправками срок за такие деяния может быть от восьми до 20 лет, отметил Пушков.

Кроме того, тех, кто распространяет в сети фото- и видеоматериалы с изображением публичных издевательств и истязаний или призывает к совершению таких деяний, можно будет штрафовать на сумму от 200 тыс. до 600 тыс. рублей, а должностных лиц — на сумму до 700 тыс. рублей.

«Это, как и ужесточение уголовных норм, делает сферу треш-стримов высоко токсичной для блогеров — крутиться в ней становится и невыгодно, и опасно», — добавил сенатор.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил приравнять видеоблогинг за рулём к правонарушению.