В ГД предложили приравнять видеоблогинг за рулём к правонарушению
Об этом информирует РИА Новости.
«Уверен, что ответственность за видеоблогинг за рулём должна быть приравнена к совершению правонарушения», — сказал Хамзаев.
При этом он отметил, что ведение стримов в соцсетях во время управления автомобилем стало сегодня популярным развлечением.
Ранее россияне назвали невнимательность самой частой причиной ДТП.
Также депутат Антон Горелкин рассказал о перспективах развития отечественных видеохостингов.