В ГД предложили приравнять видеоблогинг за рулём к правонарушению

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил приравнять видеоблогинг за рулём к правонарушению.

Об этом информирует РИА Новости.

«Уверен, что ответственность за видеоблогинг за рулём должна быть приравнена к совершению правонарушения», — сказал Хамзаев.

При этом он отметил, что ведение стримов в соцсетях во время управления автомобилем стало сегодня популярным развлечением.

Ранее россияне назвали невнимательность самой частой причиной ДТП.

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