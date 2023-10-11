Россияне назвали невнимательность самой частой причиной ДТП
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Группы Ренессанс страхование и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод».
Также выяснилось, что по мнению 76% респондентов наибольшая угроза на дороге исходит от автомобилистов. Пешеходов в качестве источника угрозы на дороге назвали 24%.
Как считают 71% опрошенных, источник риска на дороге — это водители, которые отвлекаются на телефон и разговоры с пассажирами, употребляющие спиртное до поездки (69%) и «уличные гонщики» (48%).
Участниками опроса стали 1600 человек.
Ранее сообщалось, что мастер-приёмщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин рассказал, как подготовить автомобиль к наступлению холодов.