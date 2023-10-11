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Россияне назвали невнимательность самой частой причиной ДТП

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Россияне назвали самые частые причины ДТП. Среди них невнимательность (63%), экстремальное вождение (57%) и неспособность оценить риски (56%).

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Группы Ренессанс страхование и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод».

Также выяснилось, что по мнению 76% респондентов наибольшая угроза на дороге исходит от автомобилистов. Пешеходов в качестве источника угрозы на дороге назвали 24%.

Как считают 71% опрошенных, источник риска на дороге — это водители, которые отвлекаются на телефон и разговоры с пассажирами, употребляющие спиртное до поездки (69%) и «уличные гонщики» (48%).

Участниками опроса стали 1600 человек.

Ранее сообщалось, что мастер-приёмщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин рассказал, как подготовить автомобиль к наступлению холодов.

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