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Автоэксперт Шабунин рассказал о подготовке машины к наступлению холодов

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Мастер-приёмщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин рассказал, как подготовить автомобиль к наступлению холодов.
Автоэксперт Шабунин рассказал о подготовке машины к наступлению холодов
  • Gettyimages.ru

«Уже сейчас нужно слить воду из бачка стеклоомывателя и залить незамерзающую жидкость, а многие автовладельцы забывают это сделать. Необходимо продуть дверные замки и смазать уплотнительные резинки», — заявил Шабунин в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, если в машине давно не меняли антифриз и тормозную жидкость, то нужно проверить их плотность в сервисе. Шабунин напомнил, что антифриз с избытком воды может замёрзнуть на сильном морозе.

«После летнего сезона у автомобиля часто появляются царапины на днище, перед наступлением зимы полезно проверить его и промазать образовавшиеся дефекты мовилем или другим антикоррозийным составом», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что менять летние шины на зимние стоит тогда, когда установятся стабильные гололёд и заморозки.

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