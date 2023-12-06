На Урале полуторагодовалый малыш насмерть замёрз на пороге дома

На Урале в деревне Катышке под Алапаевском полуторагодовалый мальчик замёрз насмерть.

«По версии следствия, ранним утром малыш самостоятельно вышел из дома в холодные сени, после чего дверь в дом захлопнулась, и ребёнок уже не смог открыть её. Его мать в тот момент спала и не сразу заметила отсутствие сына. Когда же она вышла в сени, ребёнок уже погиб от переохлаждения», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как рассказали E1.RU местные жители, малыш воспитывался в многодетной семье.

«Семья с виду нормальная, но выпивают... Старшая девочка совершеннолетняя, ещё есть сын — немного её младше и вот двое маленьких. Девочка лет трёх и вот самый младший, которому ещё и двух лет не было», — поделились собеседники издания.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что в настоящее время устанавливаются все причины трагедии.

В конце сентября в Свердловской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве восьмимесячного сына в 2008 году. По версии следствия, она оставила ребёнка на улице, где он замёрз насмерть.