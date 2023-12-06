RT в Telegram
Подпишись

На Урале полуторагодовалый малыш насмерть замёрз на пороге дома

Короткая ссылка
На Урале в деревне Катышке под Алапаевском полуторагодовалый мальчик замёрз насмерть.
На Урале полуторагодовалый малыш насмерть замёрз на пороге дома
  • Gettyimages.ru

«По версии следствия, ранним утром малыш самостоятельно вышел из дома в холодные сени, после чего дверь в дом захлопнулась, и ребёнок уже не смог открыть её. Его мать в тот момент спала и не сразу заметила отсутствие сына. Когда же она вышла в сени, ребёнок уже погиб от переохлаждения», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как рассказали E1.RU местные жители, малыш воспитывался в многодетной семье.

«Семья с виду нормальная, но выпивают... Старшая девочка совершеннолетняя, ещё есть сын — немного её младше и вот двое маленьких. Девочка лет трёх и вот самый младший, которому ещё и двух лет не было», — поделились собеседники издания.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что в настоящее время устанавливаются все причины трагедии.

В конце сентября в Свердловской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве восьмимесячного сына в 2008 году. По версии следствия, она оставила ребёнка на улице, где он замёрз насмерть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить