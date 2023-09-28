Узнать больше

В Свердловской области задержали подозреваемую в убийстве сына в 2008 году

Короткая ссылка
В Свердловской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве восьмимесячного сына в 2008 году. По версии следствия, она оставила ребёнка на улице, где он замёрз насмерть.
В Свердловской области задержали подозреваемую в убийстве сына в 2008 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Тело ребёнка было найдено на пустыре вблизи села Боготол в Красноярском крае. Мать увезла туда сына, а сама отправилась в Свердловскую область. На протяжении 15 лет она не общалась с родными.

Женщину доставили в Красноярск и отправили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Якутии задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки. Преступление произошло 24 года назад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить