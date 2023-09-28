В Свердловской области задержали подозреваемую в убийстве сына в 2008 году

В Свердловской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве восьмимесячного сына в 2008 году. По версии следствия, она оставила ребёнка на улице, где он замёрз насмерть.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Тело ребёнка было найдено на пустыре вблизи села Боготол в Красноярском крае. Мать увезла туда сына, а сама отправилась в Свердловскую область. На протяжении 15 лет она не общалась с родными.

Женщину доставили в Красноярск и отправили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Якутии задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки. Преступление произошло 24 года назад.