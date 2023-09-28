В Свердловской области задержали подозреваемую в убийстве сына в 2008 году
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Тело ребёнка было найдено на пустыре вблизи села Боготол в Красноярском крае. Мать увезла туда сына, а сама отправилась в Свердловскую область. На протяжении 15 лет она не общалась с родными.
Женщину доставили в Красноярск и отправили под стражу.
Ранее сообщалось, что в Якутии задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девушки. Преступление произошло 24 года назад.