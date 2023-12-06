Моргенштерна могут повторно оштрафовать за отсутствие маркировки иноагента

Савёловский районный суд города Москвы принял к производству административный иск к иностранному агенту Алишеру Моргенштерну* за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях. Об этом RT рассказали в суде.

Дата заседания по этому иску ещё не назначена. За отсутствие маркировки иноагента в постах рэпера в социальных сетях ему может грозить денежный штраф. Для юридических лиц он составляет от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее суд уже штрафовал Моргенштерна по аналогичной статье. Так, 21 июня 2023 года ему назначили административное наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.