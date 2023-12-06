В Совфеде предложили внести изменения в закон о банкротстве
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Как отметил Шейкин, поправки позволят более эффективно получать информацию об имуществе и финансовом состоянии должника.
«Право на получение таких сведений уже предусмотрено действующей редакцией закона о банкротстве, но арбитражный управляющий должен обращаться в каждый государственный орган с отдельным запросом и не может получать информацию по системе межведомственного электронного взаимодействия», — сказал сенатор.
Отмечается также, что поправки к закону дадут возможность арбитражным управляющим получать сведения от различных государственных органов по принципу одного окна.
Кроме того изменения в законе позволят запрашивать данные об имуществе не только самих должников, но и связанных с ними лиц.
По мнению Артёма Шейкина, принятие этих поправок положительно повлияет на планирование и организацию работы арбитражных управляющих.
Ранее сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект об изменении правил взыскания алиментов.