В Госдуме разработали законопроект об изменении правил взыскания алиментов

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко разработала законопроект, согласно которому если неплательщик алиментов добьётся отмены судебного приказа о взыскании денег на содержание ребёнка, а второй родитель вновь обратится в суд и выиграет, то должника смогут обязать выплатить всю сумму из изначального приказа.

РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета». Костенко направила документ на отзыв в Минюст и уполномоченному при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Как отметила депутат, нужно синхронизировать нормы семейного и гражданского законодательства. Ранее директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что благодаря электронным сервисам на портале госуслуг можно получить данные о ходе исполнительного производства в течение трёх секунд.