В Госдуме разработали законопроект об изменении правил взыскания алиментов
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Костенко направила документ на отзыв в Минюст и уполномоченному при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.
Как отметила депутат, нужно синхронизировать нормы семейного и гражданского законодательства.
Ранее директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что благодаря электронным сервисам на портале госуслуг можно получить данные о ходе исполнительного производства в течение трёх секунд.