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В Госдуме разработали законопроект об изменении правил взыскания алиментов

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Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко разработала законопроект, согласно которому если неплательщик алиментов добьётся отмены судебного приказа о взыскании денег на содержание ребёнка, а второй родитель вновь обратится в суд и выиграет, то должника смогут обязать выплатить всю сумму из изначального приказа.
В Госдуме разработали законопроект об изменении правил взыскания алиментов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Костенко направила документ на отзыв в Минюст и уполномоченному при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

Как отметила депутат, нужно синхронизировать нормы семейного и гражданского законодательства.

Ранее директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что благодаря электронным сервисам на портале госуслуг можно получить данные о ходе исполнительного производства в течение трёх секунд.

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