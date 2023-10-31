В ФССП заявили, что проверить себя по спискам невыездных можно за три секунды

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что благодаря электронным сервисам на портале госуслуг можно получить данные о ходе исполнительного производства в течение трёх секунд.

«На портале госуслуг реализован функционал, который в режиме реального времени сообщит как о наличии временного ограничения на выезд, так и обо всех этапах его снятия. Кроме того, с помощью личного кабинета можно получить информацию о наличии исполнительного производства, принятых принудительных мерах, также можно подать заявления и ходатайства», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, ходатайства и другие заявления в рамках исполнительного производства рассматриваются в установленный законом срок для таких видов документов.

«За последний год подано более 22 млн обращений через личные кабинеты на портале госуслуг», — отметил Аристов.

Как добавил директор ФССП, в личном кабинете можно оплатить долг, и как только оплата пройдёт, появится информация обо всех стадиях процесса снятия ограничения выезда из России.

«С 2022 года направлено более 1,5 млрд уведомлений. Подано уже сейчас более 9 млн заявлений о наличии вынесенных ограничений», — заключил он.

Ранее юрист, доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции Лариса Крушанова заявила, что, помимо обязательных алиментов, опекун может рассчитывать на получение дополнительных средств на лечение, образование, развитие и отдых ребёнка.